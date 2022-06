Ethik : Bundestag berät erstmals über Gesetzentwürfe zur Sterbehilfe

Ein Altenpfleger hält in einem Pflegeheim die Hand einer Frau. Heute befasst sich der Bundestag mit konkreten Vorschlägen zur Regelung der Sterbehilfe in Deutschland. Foto: Sebastian Kahnert/zb/dpa

Berlin Über die rechtlichen Grenzen der Sterbehilfe wird seit Jahren diskutiert - wie löst der Bundestag das Spannungsverhältnis auf zwischen Selbstbestimmung und dem Schutz des Lebens?

Mehr als zwei Jahre nach einem wegweisenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts befasst sich der Bundestag am Freitag mit konkreten Vorschlägen zur Regelung der Sterbehilfe in Deutschland. In erster Lesung werden dazu drei fraktionsübergreifende Gesetzentwürfe in die parlamentarischen Beratungen eingebracht.