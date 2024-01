Gruppen statt Fraktion Abgeordnete von Linke und BSW verärgert über weniger Fragerecht im Bundestag

Unter den Abgeordneten von Linke und BSW sorgen dabei vor allem die Pläne zur Deckelung der Zahl der Anfragen für Unmut. Unserer Redaktion sagt Linke-Vorsitzende Janine Wissler: „Die Koalition will die Kontrollrechte der Opposition drastisch einschränken, insbesondere in Bezug auf das parlamentarische Fragerecht.“ Mit dem Fragerecht würden Informationen ans Licht gebracht, die „die Regierung und Behörden lieber unter Verschluss halten würden“. Wissler betont: „Immer wieder haben wir hier den Finger in die Wunde gelegt. Daran will die Ampel uns nun offenbar hindern.“