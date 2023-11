Neues Gesetz aus Innenministerium Bundestag streitet über beschleunigte Abschiebungen

Die Grünen äußerten Bedenken konkret wegen Eingriffen in das Recht auf Freiheit, auf Unverletzlichkeit der Wohnung und auf Privatsphäre. Diese Eingriffe würden nicht nur schwere Straftäter treffen, sondern Schutzsuchende und Geduldete, darunter zum größten Teil Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, so die Grünen-Politikerin Polat. Sie wandte sich auch gegen eine „Kriminalisierung der Seenotrettung“. Zahlreiche Juristen würden davon ausgehen, dass ehrenamtliche Seenotretter Ermittlungen fürchten müssten. Die Grünen begrüßen, dass das Innenministerium klar gestellt habe, dass diese Intention nicht beabsichtigt sei, so Polat.