Schneller Deutsch Der Weg zur Staatsbürgerschaft wird einfacher

Eine persönliche Rede hält im Bundestag Staatsministerin Alabali-Radovan, die mit sechs Jahren aus Moskau nach Schwerin gezogen ist und Wurzeln im Irak hat. Sie bezieht sich auf ein vor einer Woche bekannt gewordenes Treffen von einigen AfD-Funktionären mit Rechtsextremisten in Potsdam, bei dem es um eine sogenannte Remigration ging, was beschönigend die Abschiebung oder Vertreibung zahlreicher Menschen mit ausländischem Hintergrund bedeutet. Es hätten sich „faschistische Fanatiker“ getroffen, mit einer Geisteshaltung, die an die Wannsee-Konferenz anknüpfe, sagt sie. Es brauche ein „neues deutsches Wir-Gefühl, das nicht in Migrationshintergründe einteilt“. Dafür stehe das neue Staatsangehörigkeitsgesetz.