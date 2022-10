Tag der Deutschen Einheit : Bundestagspräsidentin Bas sieht Zusammenhalt in Gefahr

Erfurt Deutschland feiert 32 Jahre Wiedervereinigung mit einem Festakt in Erfurt. Der 3. Oktober ist ein Tag, um Bilanz zu ziehen - aber auch, um Sorgen zu artikulieren.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat zum Tag der Deutschen Einheit an die Bürger appelliert, in der Krise zusammenzuhalten und Streit demokratisch auszutragen. „Wie wir miteinander umgehen, entscheidet wesentlich über die Stärke unseres Landes“, sagte die SPD-Politikerin am Montag bei einem Festakt in Erfurt.