Unionskanzlerkandidat präsentiert Expertengruppe : Wahlkampf-Achter für Armin Laschet

03.09.2021, Berlin: Armin Laschet (M), CDU-Kanzlerkandidat, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, präsentiert das «Zukunftsteam» der Union in der CDU-Parteizentrale mit Andreas Jung (l-r), Vize-Unionsfraktionschef, Dorothee Bär (CSU), Digital-Staatsministerin, Peter Neumann, Terrorismus-Experte, Karin Prien, schleswig-holsteinische Bildungsministerin, Barbara Klepsch (CDU, 6. v. l-r), sächsische Kultusministerin, Joe Chialo, CDU-Bundestagskandidat in Berlin-Spandau und Musikmanager, Silvia Breher, stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende, und Friedrich Merz, ehemaliger Unionsfraktionschef. Foto: Christoph Soeder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Christoph Soeder

Analyse Berlin Nach langem Hin und Her hat Armin Laschet kurzfristig doch ein „Zukunftsteam“ zusammengetrommelt. Die acht Experten sollen ihm helfen, in den drei Wochen bis zur Wahl die SPD abzufangen. Eine Zusage für ein Ministeramt hat nur einer von ihnen in der Tasche.

Von Tim Braune und Jana Wolf

Um 09.01 Uhr kam Armin Laschet aus einem Nebenraum auf die Bühne in der CDU-Parteizentrale. Alleine. Nacheinander rief er vier Männer und vier Frauen zu sich auf die Bühne. Diese Acht bilden sein neues „Zukunftsteam“. Wo für die Union nach dem 26. September die Zukunft spielt, weiter im Kanzleramt oder erstmals seit 16 Jahren wieder in der Opposition, ist ungewisser denn je. Laschet muss historisch schlechte Umfragewerte verdauen.

Unverdrossen warnt der Kanzlerkandidat von CDU und CSU vor einem drohenden Linksrutsch. „Experten statt Experimente“, so lautet sinnbildlich der Slogan, der hinter ihm bei der Präsentation seiner Experten aufleuchtet. Lange wehrte er sich gegen interne Rufe nach einem Team.

Info CSU-Chef Söder lobt Laschets Kampfgeist CSU-Chef Markus Söder hat die Union zum Kämpfen aufgerufen. „Die Lage ist sehr ernst und alarmierend“, sagte er nach einer Konferenz des CSU-Vorstands. Team Söder lobte Laschets Kampfgeist in den vergangenen Wochen und den Schritt, jetzt ein Team zu präsentieren.

Nun will die Union damit auch die SPD unter Druck setzen, die nur auf Kanzlerkandidat Olaf Scholz setzt. „Ich freue mich zu sehen, welche weiteren Persönlichkeiten denn die SPD aufzubieten hat“, sagte Laschet. Die SPD verstecke doch ihr Personal. Fragen zu seinem Team, wer davon ministrabel wäre, kann man Laschet am Freitag nicht stellen. Direkt nach der Kandidatenshow muss er nach Dresden, zum Staatsakt für den verstorbenen früheren sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf. Das „Zukunftsteam“ der Union in der Übersicht:

Friedrich Merz Als einziger im Team wäre Merz bei einer CDU-Regierungsbeteiligung als Wirtschaftsminister gesetzt. Er zeigte sich ungewohnt demütig: „Wir fangen nicht an, vor der Wahl Ämter zu verteilen.“ Ist das Team ein Himmelfahrtskommando angesichts desaströser Umfragewerte? „Das kann auch hilfreich sein. Jetzt wacht die Truppe auf“, meinte Merz (65). Frühere Kanzlerkandidaten der Union seien ebenfalls unterschätzt worden und „später große Kanzler geworden“. Verfängt die Rote-Socken-Kampagne bei einem konservativen Sozialdemokraten wie Olaf Scholz? Der Sauerländer redete sich in einem Nebenraum in Rage. Dass Scholz mehrere Treffen mit einem Banker vergessen habe, dem Hamburg fast 50 Millionen Steuernachzahlung ersparen wollte? „Das ist komplett unglaubwürdig. Das gibt es vielleicht in Süditalien, aber nicht in Deutschland.“

Joe Chialo Der Musikmanager soll für Laschet bei Künstlern und Kreativen punkten. Der 51-Jährige wurde in Bonn als Sohn eines tansanischen Diplomatenpaars geboren. Musikalisch hat er unter anderem die „Kelly Band“ und „Santiano“ unter seinen Fittichen. Nie wieder dürften Künstler Existenzängste wie in der Pandemie haben. In Berlin-Spandau bewirbt sich Chialo als Quereinsteiger für ein CDU-Bundestagsdirektmandat.

Barbara Klepsch Sie soll Stimme des Ostens und der Kommunen sein. Der Anruf des Parteichefs sei „noch nicht allzu lange her“, sagte sie. Klepsch war bis 2014 Oberbürgermeisterin von Annaberg-Buchholz, danach Ministerin für Soziales und Verbraucherschutz in Sachsens Landesregierung. Derzeit ist die 56-Jährige Staatsministerin für Kultur und Tourismus.

Karin Prien Die Kieler Bildungsministerin gilt als streitbare CDU-Reformerin. In der Pandemie setzte sie sich für Schulen, Eltern und Kinder ein. Mit Laschet verbinde sie der Gedanke an Bildungsgerechtigkeit. Jedes Kind müsse bei Einschulung gut Deutsch können. Anspruch auf ein Ministeramt in Berlin erhebt Prien (56) unmittelbar nicht: „Derzeit ist Demut angesagt und keine Verteilung von Posten.“

Peter Neumann Der Terrorismus-Experte ist ein Überraschungskandidat. Neumann beriet Laschet bereits 2018 in NRW. Er soll nun die Themen innere und äußere Sicherheit zusammenführen. Der 46-jährige gebürtige Würzburger leitet seit 2008 das „International Centre for the Study of Radicalisation“ am Londoner King’s College und hat sich als Experte für islamistischen Terror einen Namen gemacht. In Zeiten der Afghanistan-Krise ist das ein Trumpf im Team. Er könnte bei einem Wahlsieg Laschets nationaler Sicherheitsberater nach US-Vorbild werden.

Dorothee Bär Als CSU-Digitalstaatsministerin in Kanzleramt kann sie das Thema authentisch vertreten. Sie erneuerte die Forderung nach einem „Bundesministerium für digitale Innovationen und Transformation“. CSU-Chef Markus Söder betonte mehrfach, dass es sich bei Laschets Team nicht um ein Schattenkabinett handle. Allerdings müssten auch die Christsozialen in einen künftigen Bundeskabinett Frauen aufstellen können – die 43-jährige Fränkin wäre sicher eine der aussichtsreichen Kandidatinnen.

Andreas Jung Der Fraktionsvize im Bundestag soll für Laschet einen Klimaschutzturbo zünden. Diese Personalie überrascht wenig, denn der 46-jährige Baden-Württemberger war schon am Montag als Teil des dreiköpfigen Klima-Teams präsentiert worden.