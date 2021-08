Wer tritt an? : Die Landeslisten und Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz

Trier 20 Landeslisten wurden in Rheinland-Pfalz für die Bundestagswahl zugelassen. Hier finden Sie im Überblick alle verfügbaren Listen mit ihren vordersten Kandidaten.

20 Landeslisten für die Bundestagswahl 2021 zugelassen

Die Parteien, die am 26. September zur Wahl stehen, sind nicht bundesweit die gleichen. In jedem Bundesland stellen die Parteien eigene Landeslisten auf, denen die Wahlberechtigten im Land ihre Stimme geben können. Jeder Wähler in Rheinland-Pfalz wird mit seiner Zweitstimme also nur Kandidaten in den Bundestag verhelfen, die auch in diesem Bundesland antreten. Die Listen müssen in jedem Bundesland einzeln die Voraussetzungen für die Teilnahme an der Bundestagswahl erfüllen. So kam es beispielsweise vor der Bundestagswahl 2021 zu der ungewohnten Situation, dass Bündnis 90/Die Grünen im Saarland mit keiner Liste antreten dürfen.