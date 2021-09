Nach Durchsuchung im Bundesfinanzministerium : „Herr Scholz untergräbt aus eigensüchtigen Motiven das Ansehen der Justiz“

Berlin Die Vorwürfe gegen die Anti-Geldwäsche-Einheit FIU und der Durchsuchung im Bundesfinanzministerium von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz vergangene Woche verhärten den Bundestagswahlkampf eine Woche vor der Wahl. SPD-Chefin Saskia Esken kritisierte die Durchsuchung als „unangebracht“. Union, FDP und Linke keilen zurück.

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hätte die erwünschten Informationen auch per Anruf oder E-Mail aus dem Ministerium erhalten können, sagte Esken. Politiker von Union, FDP und Linken richteten hingegen ihre Vorwürfe gegen Scholz: Dieser haber nach dem Wirecard-Skandal zu wenig getan, um den Sumpf bei der FIU, die dem Zoll und damit dem Finanzminister unterstellt ist, trocken zu legen. Scholz soll dem Finanzausschuss des Bundestags am Montag – wenige Tage vor der Wahl – Rede und Antwort stehen.

Bei Ermittlungen gegen Mitarbeiter der Anti-Geldwäsche-Einheit hatte die Staatsanwaltschaft Osnabrück am vorvergangenen Donnerstag das Finanzministerium und das Justizministerium durchsuchen lassen. Die Ermittler wollten Zugriff auf E-Mails zwischen der FIU und dem Ministerium erlangen. Es geht um die Frage, ob die FIU Hinweise von Banken auf Terrorfinanzierung zu spät an Polizei und Justiz weitergab, so dass die Taten nicht verhindert werden konnten. Auch im Wirecard-Skandal hatte die FIU wegweisende, frühe Hinweise der Commerzbank nicht an die Strafermittlungsbehörden weitergeleitet.