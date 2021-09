Baerbock, Laschet und Scholz fetzten sich vor Millionenpublikum : Der größte Zoff, der peinlichste Moment, das Rätsel mit der Uhr - so lief das zweite Triell

Die drei Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD), Annalena Baerbock (Grüne) und Armin Laschet beim Triell. Foto: Michael Kappeler / dpa

Analyse Berlin-Adlershof Das zweite Triell lief zerfahren. Scholz und Laschet hackten aufeinander ein, die Moderatoren wirkten überfordert. Bei wem schlug das Zoff-o-Meter am heftigsten aus, warum schepperte es im Studio? Und an einer Stelle platzte Olaf Scholz fast der Kragen..

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tim Braune und Kerstin Münstermann

Wer hat gewonnen? Nach einer Blitzumfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF war für 32 Prozent der befragten Zuschauer Olaf Scholz der Gewinner, 26 Prozent gefiel Baerbock am besten, auf Laschet entfielen 20 Prozent. Weitere 21 Prozent sahen in der Performance der Kanzlerkandidat/innen keinen großen Unterschied. Vor allem Baerbock habe als erwartet abgeschnitten, sagte mehr als jeder zweite befragte Zuschauer. Bei Laschet sagten 35 Prozent „besser als erwartet“, bei Scholz 27 Prozent.

Als größte Verlierer... gingen die Moderatoren aus dem Triell-Studio. Das Duo Oliver Köhr (ARD-Chefredakteur) und ZDF-Talkerin Maybrit Illner harmonierte nicht wirklich, war auch inhaltlich nicht immer auf Ballhöhe. Beide fielen sich öfters ins Wort, die Moderation wirkte oft hektisch. Das Triell kam so über weite Strecken eher als kleinteiliger Insidertalk zwischen Journalisten und Politikern herüber. Da waren in der ersten Runde RTL-Mann Peter Kloeppel und Pinar Atalay deutlich stärker.

Der bizarrste Moment des Abends…war die Erkenntnis, dass die Uhr für die Redezeiten der Kandidaten bei Scholz anfangs einfach weiterlief, obwohl der Sozialdemokrat gar nicht redete. Das fiel Baerbock geistesgegenwärtig auf. Die Moderatoren waren peinlich berührt.

Bester Spruch des Abends...kam von Baerbock. Sie reagierte gleich zu Beginn des Triells schlagfertig, als es plötzlich im Studio laut schepperte: „Huppala, da fällt schon das Studio zusammen“, sagte die Grüne lachend. Auch nicht schlecht der Satz von Scholz in der Zoll-Affäre: „Wir setzen sogar künstliche Intelligenz ein.“ Ob das den Staatsanwälten hilft?

Den größten Zoff... gab es rund um die Ermittlungen zu Geldwäsche und möglichen Verfehlungen des Zolls, der Finanzminister Scholz untersteht. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ließ gerade das Finanz- und Justizministerium in Berlin nach Akten durchsuchen. Es gibt den Verdacht, dass bei einer Kölner Spezialeinheit des Zolls mutmaßlich Hinweise auf Geldwäsche vertuscht wurden. Scholz hatte in einer ersten Reaktion die Durchsuchung als unverhältnismäßig kritisiert und geschimpft, die Staatsanwälte hätten die Informationen auch schriftlich anfordern können. Im Scholz-Lager spekuliert man hinter den Kulissen darüber, ob der Aktion habe dem Kanzlerkandidaten gezielt geschadet werden sollte. Scholz rühmte sich, er habe der Spezialeinheit hunderte neue Stellen und moderne IT im Kampf gegen Geldwäsche zur Verfügung gestellt.

Laschet wollte Scholz das nicht durchgehen lassen. Der Finanzminister lege „Schönrednerei“ an den Tag. Es sei unangemessen gewesen, dass Scholz sich abfällig über die Durchsuchungen der Justiz geäußert habe. Auch beim Bilanzskandal des Ex-Dax-Konzerns Wirecard habe Scholz seine Aufsicht als Minister nicht ausreichend wahrgenommen. Scholz reagierte auf die Kritik sichtlich erregt. „Sie haben absichtlich einen falschen Eindruck erweckt“, herrschte er Laschet an.

Gut für Zuschauer und unentschlossene Wähler war...dass so viele verschiedene Themen angesprochen wurden. Rente, Impfzwang, steigende Benzinpreise wegen mehr Klimaschutz, wo das Internet an jeder Milchkanne bleibt, wie sicher die Rente ist (oder auch nicht), was aus dem Gesundheitssystem wird und wer wie viele neue Wohnungen bauen will. Der Galopp durch die Themen war zwar nicht immer geschmeidig, aber lieferte gute Positionsmarken, wo die Kandidaten stehen. Bei der Frage einer Koalition mit der Linkspartei blieb Scholz bei der Aufzählung von Differenzen in der Außen- und Sicherheitspolitik, schloss ein Bündnis aber wieder nicht aus. Laschet meinte, die SPD werde auch ein Linksbündnis machen, wenn sie auf Platz zwei liegen sollte. Baerbock warnte, die Gleichsetzung von Linkspartei mit AfD sei brandgefährlich: „Natürlich ist die Linkspartei eine demokratische Partei.“

Wie gut waren die Schlussworte? Laschet hatte sich im ersten Triell als standfester Lotse im Gegenwind präsentiert. Nun trat er wieder als gefühlter Vertrauensanker auf. Er könne als Bundeskanzler den Menschen garantieren: „Sie können mir vertrauen.“ Er wolle niemanden gängeln, die Bürger machen lassen. „Ich will ein Bundeskanzler des Vertrauens werden.“

Auch Baerbock spulte ihren Aufsager souverän ab. Wenig überraschend konzentrierte sie sich auf den Klimaschutz. „Wir können das“ – das hörte sich sehr stark nach Merkels „Wir schaffen das“ aus der Flüchtlingskrise an. Scholz würdigte in seinem Schlusswort die Solidarität, die es bei Corona und nach der Flut in der Republik gegeben habe. Er stehe für mehr Respekt und einen Mindestlohn von 12 Euro.

Welches Thema fehlte? Korrespondenten ausländischer Medien wunderten sich, dass globale Herausforderungen wie das Kräftemessen zwischen den USA und China gar nicht angesprochen wurden. Auch die EU-Zukunft kam praktisch nicht vor.

Als grobes Foulspiel... wurde in der SPD die Frage von Illner an Scholz gewertet, ob Parteichefin Saskia Esken überhaupt ministrabel wäre. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte dazu später bei „Anne Will“: „Saskia Esken ist eine demokratisch gewählte Person, die zu uns gehört. So hat man mit niemandem umzugehen!“

Modemäßig... bleibt festzuhalten, dass Scholz seinen zu großen Beerdigungsanzug vom ersten Triell dieses Mal im Schrank ließ. Er trug einen dunkelblauen Anzug, Laschet einen etwas helleren Blauton. Dafür wählten beide Männer bordeaux-rote Krawatten. Grünen-Chefin Baerbock hatte ein blaues Kleid an, dazu lila Schuhe.

Was passierte hinter den Kulissen? Neben dem TV-Studio gab es eine Backstage-Arena mit Fressbuden und großen Leinwänden, auf denen das Triell von Parteianhängern unter freiem Himmel angeschaut werden konnte. Für das Team Laschet trommelten die Schauspielerin Uschi Glas, Bildungsministerin Anja Karliczek, Kanzleramtsminister Helge Braun und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier.