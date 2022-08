Atomkraftkwerke : Bundesumweltministerium kritisiert TÜV-Papier zu AKWs scharf

Berlin Ein Gutachten zu den zwei bayerischen AKWs steht massiv in der Kritik. Das Papier genüge nicht den atomrechtlichen Erfordernissen, so das Bundesumweltministerium.

Das Bundesumweltministerium übt heftige Kritik an der Methodik einer Untersuchung des TÜV Süd zu zwei bayerischen Atomkraftwerken.

Die Stellungnahme im Auftrag des bayerischen Umweltministeriums erfülle „grundlegende Anforderungen an Gutachten und seriöse Sachverständigenaussagen nicht und sollte deshalb nicht zur staatlichen Entscheidungsfindung herangezogen werden“, schreibt das Ministerium in einem internen Vermerk, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Zuerst hätte die „Süddeutsche Zeitung“ darüber berichtet.