Familie Bundesverfassungsgericht erweitert Elternbegriff

Der 44-Jährige kündigt an, weiter das Gespräch mit der Mutter und ihrem Partner suchen zu wollen. „Ich möchte den Umgang ausbauen - im Idealfall, ohne dass wir uns hier vor Gericht rumstreiten müssen.“ Falls nötig, will er aber juristisch alle Hebel in Bewegung setzen, um rechtlicher Vater zu werden. „Ich möchte in ferner Zukunft nicht meinem Kind sagen müssen: "Ich hab' gekämpft, gekämpft, gekämpft und nur verloren".“ Mit Blick auf seinen Sohn hoffe er, dass „ich irgendwann auch der Vater für ihn sein kann, der ich von Anfang an sein wollte“.