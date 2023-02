Berliner Martin Eifert soll nachrücken : Grüne schicken neuen Verfassungsrichter nach Karlsruhe

Am Montag wird Martin Eifert zum Richter am Bundesverfassungsgericht ernannt. Foto: Humboldt-Universität

Berlin Martin Eifert, Professor für Verwaltungsrecht an der Humboldt-Universität in Berlin, folgt im Bundesverfassungsgericht auf die Richterin Susanne Baer. Vorgeschlagen wurde der 58-Jährige von den Grünen. Zuletzt gab es mehrere Nachbesetzungen auf den Richterstühlen in Karlsruhe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Stühlerücken am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe: Schon im Januar waren zwei neue Richter ernannt worden, am Montag bekommt Martin Eifert die Ernennungsurkunde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht. Der 58-Jährige, der von den Grünen im Bundestag vorgeschlagen worden war, folgt auf Susanne Baer, die nach zwölf Jahren ausscheidet. Sie bekommt im Rahmen der Vereidigung Eiferts am Montag das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Martin Eifert ist seit 2012 Professor für Öffentliches Recht an der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität (HU) in Berlin. Sein Schwerpunkt liegt auf dem Verwaltungsrecht. „Mit seiner ausgewiesenen Expertise im Medien- und Internetrecht sowie seiner klugen und umsichtigen Persönlichkeit und seinem Blick für das große Ganze ist er eine exzellente Wahl und eine Bereicherung für das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe“, sagte Julia von Blumenthal, Präsidentin der HU.

Der erfahrene Professor Eifert hat Rechtswissenschaften an den Universitäten Hamburg und Genf studiert und 1998 promoviert. 2005 habilitierte er an der Universität Hamburg. Sein Name war schon vor zwei Jahren im Spiel, als es um die Nachfolge von Verfassungsrichter Johannes Masing ging. Damals gab es eine lange SPD-interne Auseinandersetzung, an deren Ende der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke die Rechtsprofessorin Ines Härtel als erste Verfassungsrichterin mit ostdeutscher Herkunft durchsetzte. Dabei galt Eifert damals bereits als stärkster Aspirant.

Zum Hintergrund: Die 16 Verfassungsrichter werden zur Hälfte von Bundestag und Bundesrat gewählt. Die Amtszeit beträgt zwölf Jahre, eine Wiederwahl ist ausgeschlossen. Das Bundesverfassungsgericht wacht über die Einhaltung des Grundgesetzes. Die drei zuletzt gesuchten Nachfolger waren Sache des Bundestages. Dort stehen allen Fraktionen außer AfD und Linken rotierend Vorschlagsrechte zu.