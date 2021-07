Bundeswahlleiter Georg Thiel : „Vielerorts sind die für die Wahl relevanten Strukturen nicht mehr existent“

imago 90777260 Georg Thiel, Praesident des Statistischen Bundesamtes und Bundeswahlleiter, aufgenommen nach einer Pressekonferenz in der Bundespressekonferenz in Berlin. 16.04.2019. Berlin Deutschland *** Georg Thiel President of the Federal Statistical Office and Federal Election Commissioner admitted after a press conference at the Federal Press Conference in Berlin 16 04 2019 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xFelixxZahn/photothek.netx Foto: imago images / photothek/Felix Zahn/imago

Interview Berlin Georg Thiel ist verantwortlich für das Gelingen der Bundestagswahl. Die Flutkatastrophe macht ihm zu schaffen. Wie kann eine Wahl in den zerstörten Gebieten stattfinden? Und mit welchen anderen Schwierigkeiten muss er vor dem 26. September umgehen? Fragen an den Bundeswahlleiter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gregor Mayntz und Jana Wolf

Es gibt Gerüchte über eine Verschiebung der Bundestagswahl in den Gebieten der Flutkatastrophe. Ist da was dran?

Thiel Nein, auch in den Überschwemmungsgebieten findet die Bundestagswahl am 26. September statt. Möglicherweise gibt es vereinzelt andere Rahmenbedingungen.

Info Thiel promovierte über atomare Entsorgung Ausbildung Georg Thiel studierte Jura in Köln und schrieb seine Dissertation über Rechtsfragen der atomaren Entsorgung. Funktion Nach Stationen im Bundesinnenministerium und beim Technischen Hilfswerk ist Thiel seit Oktober 2017 Präsident des Statistischen Bundesamt und Bundeswahlleiter.

Welche Kreise sind betroffen?

Thiel Wir sind im Kontakt mit den Landeswahlleitern. Natürlich hatten die Organe vor Ort erst einmal andere Sorgen. Gleichwohl haben wir aktuelle Lagebilder. In Bayern haben die Schäden keine Auswirkung auf die Wahl. In Nordrhein-Westfalen gibt es in einigen Orten derzeit noch Probleme, aber bis zur Wahl soll die notwendige Infrastruktur für die Bundestagswahl wieder stehen. Problematisch ist der Wahlkreis 198 in Rheinland-Pfalz, in dem u. a. Ahrweiler liegt. Dort sind vielerorts die für die Wahl relevanten Strukturen nicht mehr existent.

Wie wählen die Bürger dort?

Thiel Wahlgesetz und Wahlordnung bieten glücklicherweise hierfür Regeln. Landeslisten und Wählerverzeichnisse können rechtzeitig aufgestellt und hergestellt werden. Wo dann die Infrastruktur fehlt, wie etwa für die Wahllokale, können möglicherweise Zelte oder Container aufgestellt werden. In den nächsten Wochen wird die Bevölkerung vor Ort sehr umfassend informiert werden, so dass wir zuversichtlich sind, dass auch die Menschen aus den zerstörten Gebieten am 26. September wählen können.

Wenn Häuser samt Briefkasten von der Flut fortgerissen wurden, kann auch keine Wahlbenachrichtigung zugestellt werden. Wie läuft das ab?

Thiel Gemäß Vorschrift können die Wähler auch auf andere Weise über die Wahl informiert werden. Zum einen kann die Benachrichtigung postlagernd hinterlegt werden. Zum anderen können Plakate mit den Wahlinformationen aufgehängt werden. Zum Dritten soll es eine breite Medienkampagne geben, die jeden Bürger erreichen soll.

Wie groß ist die Gefahr, dass die „Uns-wurde-die-Wahl-gestohlen“-Debatte aus den USA zu uns herüberschwappt?

Thiel Wir werden häufig genau darauf angesprochen. Daraus lässt sich natürlich schließen, dass die Sorge darum auch in Deutschland angekommen ist. Diese Sorge wird von uns sehr ernst genommen. Wir versuchen deshalb in der Aufklärung klarzustellen, dass es doch ganz wesentliche Unterschiede gibt – sowohl im Wahlsystem als auch in der Wahlvorbereitung.

Trotzdem gibt es Politiker, die vor einer angeblich „unsicheren“ Briefwahl warnen. Wie gehen Sie damit um?

Thiel Wir haben die Briefwahl in Deutschland seit 1957. Bei den letzten Landtagswahlen haben wir eine Verdoppelung des Anteils der Briefwähler erlebt. Die Bürger vertrauen also darauf, dass die Briefwahl sicher ist. Der Gesetzgeber hat immer wieder nachgeschärft, wenn es Hinweise auf mögliche Missstände gab. Etwa bei der Versicherung, dass der Wahlberechtigte auch selbst wählt. Es gibt Vorkehrungen, dass auch keine mehrfache Briefwahl durch eine Person möglich ist. Es gibt keine Anhaltspunkte für eine unsichere Briefwahl. Diese Stimmzettel werden genauso öffentlich ausgezählt wie alle anderen.

Wie reagieren Sie auf Manipulationsversuche wie „Bei der Briefwahl ist der Stimmzettel nur gültig, wenn er unterschrieben ist“ – damit also ungültig wird?

Thiel Wenn wir so etwas in sozialen Netzwerken entdecken, reagieren wir sofort mit entsprechender Aufklärung. So läuft eine Informationskampagne über alle Details der Briefwahl.

Sind Manipulationen bei der Ermittlung des Wahlergebnisses denkbar?

Thiel Einzelne Pannen sind nie ausgeschlossen, aber die fallen auf. Denn die Auszählung läuft komplett „old school“, also auf Papier. Da ist alles jederzeit nachprüfbar und das wird auch gemacht, wenn ein übermitteltes Ergebnis nicht plausibel ist. Sämtliche Unterlagen werden über Jahre aufbewahrt, sodass bei Zweifeln Nachzählungen jederzeit möglich sind. Vor jeder Wahl gibt es neue Schulungen, wiederholte Qualitäts-Checks, damit jeder Beteiligte weiß, wie mit den Stimmzetteln umzugehen ist, wie sie gezählt, wie sie transportiert werden. Die Überprüfbarkeit und Transparenz ist Teil des Systems: Bei der letzten Bundestagswahl hatten wir zwischen dem vorläufigen und dem endgültigen Ergebnis eine Abweichung von lediglich knapp 9000 Stimmen.

Die Pandemie mit stark steigenden Briefwähler-Anteilen macht die Wahl anders als alle anderen. Schicken Sie mehr Wahlhelfer in die Briefwahlbezirke?

Thiel Jeder Kreiswahlleiter, jeder Landeswahlleiter ist gut informiert und vorbereitet, was zu tun ist. Wir haben dazu seit Frühjahr 2020 verschiedene Szenarien entwickelt, mit welcher Pandemie-Lage wir es am Wahltag zu tun haben könnten und wie wir dann am besten damit umgehen. Die seitdem durchgeführten Kommunal- und Landtagswahlen haben gezeigt, dass dies funktioniert und alle sich gut vorbereiten. Die Verdoppelung des Briefwähler-Anteiles gehörte auch zu diesen Szenarien und bestätigte sich dann auch bei den Landtagswahlen.

Welche Konsequenzen hat das für die praktische Abwicklung?

Thiel Es gibt zum Beispiel QR-Codes auf den Wahlbenachrichtigungen, um die Beantragung der Briefwahlunterlagen zu vereinfachen und zu beschleunigen. Das Personal für die Bearbeitung dieser Anträge ist stark aufgestockt worden. Es wird vielerorts weniger Wahlhelfer in den Urnenwahllokalen und dafür mehr in den Briefwahlbezirken geben. Wenn möglich, wollen wir größere Wahllokale, damit dort die Abstände besser eingehalten werden können. Unter dem Strich werden wir also auch mehr Wahlhelfer brauchen. Und viele andere Maßnahmen gehören zu unserer Vorbereitung.

Sind sie darauf vorbereitet, wenn die vierte Welle wesentlich schlimmer wird?

Thiel Ja, das war auch ein Szenario. Und da gehen wir zur Zeit in meinem Team über Abstand und Maske hinaus: Wir haben alle Schlüsselpositionen dreifach besetzt und sorgen dafür, dass ab Anfang September diese drei Personen nicht mehr zusammen in einem Raum sind. Damit haben wir zwei Nachbesetzungen, wenn eine Person ausfällt.

Finden sich ausreichend zusätzliche Wahlhelfer?

Thiel Die ordnungsgemäße Wahldurchführung benötigt viele Wahlhelfer. Deshalb bitte ich alle, sich für diese wichtige Aufgabe zur Verfügung zu stellen. Auch dieses Jahr wird in vielen Zeitungen und auf anderen Wegen wieder für die Mithilfe bei der Wahl geworben. Bisher konnten die Kommunen immer ausreichend Helfer mobilisieren. Wenn es gar nicht anders geht, können zum Beispiel Beschäftigte des öffentlichen Dienstes auch zur Wahlhilfe verpflichtet werden.

Wie sehr gefährden Cyberattacken akut den demokratischen Prozess der Wahl?

Thiel Alles, was denkbar ist, könnte ausgenutzt werden. Das nehmen wir uns in unserer Arbeit im Verbund mit allen Sicherheitsbehörden zum Grundsatz. Wir haben ein sehr tief gestaffeltes Sicherheitssystem. Es beginnt damit, dass wir versuchen, Fehlinformationen aufzufinden, und dazu Zeitungen und Internetseiten auswerten lassen und Social-Media-Kanäle im Blick behalten. Für die Abgeordneten und Parteien hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) umfangreiche Schulungen und Sicherheitsangebote erarbeitet. Diese Angebote sollten unbedingt wahrgenommen werden. Selbstverständlich haben wir ein eng abgeschottetes System auf unseren Rechnern, auf denen die Wahlergebnisse weiterverarbeitet werden. Wir gehen dabei zum Beispiel nicht über das Internet, sondern über eigene Netze. Durch dieses vielfach gestaffelte System scheint mir ein großflächiger Angriff auf alle Systeme zugleich sehr unwahrscheinlich.

Bringt alleine die wachsende Cyber-Bedrohung das Vertrauen in die Sicherheit der Wahlen ins Wanken?

Thiel Ja, die Gefahr besteht. Genau deshalb tun wir so viel. Wir müssen die Bevölkerung aufklären, dass die Wahlen sicher und die Ergebnisse valide sind. Das kann man nicht oft genug betonten. Dazu müssen alle ein waches Auge haben: die bis zu 700.000 Wahlhelfer genauso wie die Medien, die eine wichtige Rolle bei der Aufklärung übernehmen. Transparenz bei allen Schritten ist mir ein sehr wichtiger Baustein unseres Tuns.

Die Prognosen um 18 Uhr am Wahlabend beruhen auf Nachfragen in den Wahllokalen. Werden die ungenau, wenn es weniger Wähler gibt, die man fragen kann?

Thiel Das können nur die Demoskopen beantworten. Wir machen selbst eine repräsentative Wahlstatistik. In rund dreitausend Wahllokalen wird die Stimmabgabe nach Geschlecht und Altersgruppen analysiert – natürlich vollkommen anonym. Das bezieht sich auch auf repräsentative Briefwahlbezirke. Die Ergebnisse der Erhebung 2017 finden Sie auf unserer Webseite. (https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/publikationen.html)

Greifen Sie bei Ihren Simulationen auf aktuelle Umfragen zurück? Und können Sie uns verraten, wie groß der neue Bundestag werden könnte?

Thiel Nein, das entscheiden nur die Wähler. Wir testen zwar derzeit unser System mit zahlreichen verschiedenen Szenarien, die laufend ergänzt werden können. Diese Szenarien bestehen aus Phantasie-Wahlergebnissen, die allerdings Auswirkungen auf die Sitzverteilung im Bundestag haben können. Die Größe des künftigen Bundestages lässt sich daraus nicht ableiten. Es geht vielmehr darum, das System breit zu testen, um mögliche Fehler oder mathematische Besonderheiten zu entdecken, die mit der Anpassung der Software an das veränderte Wahlgesetz entstanden sein könnten.

Also ist der Bundeswahlleiter genauso gespannt wie wir, wie es am 26. September ausgeht?

Thiel Genau, auch wir blicken um 18 Uhr gespannt auf die ersten Hochrechnungen. Ab zirka 22 Uhr wird es sehr spannend, weil dann erste Ergebnisse der Auszählungen aus den Wahlbezirken vorliegen. In den frühen Morgenstunden des 27. September hoffen wir dann auf das vorläufige amtliche Ergebnis.

Zuletzt wurden schwere Vorwürfe gegen Ihren Führungsstil laut, von einem „Klima der Angst“ in Ihrer Behörde war die Rede. Was ist dran?

Thiel Zu diesen Vorwürfen haben wir ausreichend Stellung bezogen. Jeder kann sich dort ein eigenes Bild machen.

Wie sehr schaden die Vorwürfe dem Vertrauen in Ihre Behörde?