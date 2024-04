Bayern Bundeswehr-Drohne bei Erding abgestürzt

Den Grund für den Einsatz der Drohne konnte der Bundeswehrsprecher nicht nennen. Auch über den Sachschaden konnte er keine Angaben machen. Nach dpa-Informationen soll ein Schaden in Millionenhöhe entstanden sein, allein durch den Schaden an dem Fluggerät. Eine Bestätigung dafür gab es aber zunächst nicht. An den Ermittlungen zur Unglücksursache sind die Polizei sowie die Feldjäger der Bundeswehr beteiligt.