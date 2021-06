Interne Analyse : Bundeswehr nicht gegen Angriffe von Kampfdrohnen gerüstet

Berlin Der Einsatz von Drohnen als Waffe hat militärische Kräfteverhältnisse verändert, lässt aber auch neue Arten von Terroranschlägen befürchten. Die Denkfabrik der Bundeswehr zeichnet ein düsteres Szenario - und verweist auf den Sieg Aserbaidschans über Armenien.

Das GIDS (German Institute for Defence and Strategic Studies) ist eine Kooperation der Führungsakademie der Bundeswehr und der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr in Hamburg. Das Institut untersucht sicherheitspolitische Probleme und berät Politik und die militärische Führung.

Die Grünen schließen den Einsatz bewaffneter Drohnen nicht kategorisch aus. Mit hauchdünner Mehrheit wurde beim Online-Parteitag am Sonntag dafür votiert, Bedingungen dafür zu prüfen. Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann mahnte: „Wir brauchen in der Nato und der EU die Fähigkeiten, um den globalen Herausforderungen zu begegnen.“ Die Realität sei aber anders und die fehlende Drohnenabwehr nur ein Teil der Probleme.

Die Bundeswehr setzt die unbemannten Flugkörper bislang nur zur Aufklärung und Beobachtung ein. Verbündete und mögliche Gegner haben bewaffnete Drohnen, mit denen Gebiete beobachtet werden und zusätzlich per Steuerbefehl Raketen auf Ziele gefeuert werden können. „Aber die Entwicklung ist ja nun viel perfider geworden. Mittlerweile gibt es sogenannte Einwegdrohnen oder auch Kamikazedrohnen. Sie sind selber eine Waffe, also mit Sprengstoff bestückt“, so Karl. „Anders aber als bei einer Rakete, bei der man Zielkoordinaten eingibt, verfolgen diese Art von Drohnen ihr Ziel. Man könnte beispielsweise einen Schwarm solcher Drohnen so programmieren, dass sie eine Formation Kampfpanzer angreifen.“