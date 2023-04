Bundeswehr evakuiert deutsche Staatsbürger Nur ein Ziel: Bloß raus aus Sudan

Die Evakuierung gleicht einem Wettlauf gegen die Zeit. 40 Minuten nach der Landung des ersten Bundeswehr-Airbus landete am Sonntag noch ein zweiter deutscher Airbus auf dem Flugplatz in der Nähe der Hauptstadt Khartum. Die Namen von rund 300 Deutschen sollen auf der Evakuierungsliste des Auswärtigen Amtes stehen, wobei noch eine Dunkelziffer eingerechnet werden muss – plus die Evakuierung weiterer europäischer Staatsbürger. Das Auswärtige Amt wie auch die deutsche Botschaft in Khartum informierte die deutschen Staatsbürger in einem sogenannten Landsleutebrief über Modalitäten der Evakuierung. Zusätzlich verschickte die Botschaft SMS und versuchte die Deutschen in Sudan auch per Telefonanruf zu erreichen. Das Problem: Wegen Stromausfällen hatten viele Menschen keine Möglichkeit mehr, ihr Handy aufzuladen. Die Vereinten Nationen (UN) haben teilweise eigenes Personal auf dem Landweg im Auto auf dem Weg nach Port Sudan geschickt, wo sie dann mit dem Schiff weitergebracht werden sollen.