Zum Bundeswehr-Evakuierungseinsatz in Sudan Die Kaltstart-Truppe

Die Bundeswehr wiederum hat erneut erfahren, dass sie auch in Zeiten, in denen die Landesverteidigung wieder stärker in den Blickpunkt gerückt ist, weiter in Einsätzen weltweit gefragt sein kann und gefragt ist. Das Mandat für den Einsatz in Sudan ist bis zum 31. Mai gefasst. Man will gewappnet sein und einen Zeitpuffer haben, sollte die Bundeswehr in den nächsten Wochen noch einmal Menschen aus Sudan evakuieren müssen.