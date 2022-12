Verteidigung : Bundeswehrverband mahnt Lambrecht zum schnellen Handeln

Die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht steht in der Kritik. Foto: Philipp Schulze/dpa

Hamburg Munitionsbeschaffung und F-35-Kampfjets: Lambrecht steht weiter in der Kritik. „Wir haben keine Zeit“, sagt nun der Vorsitzende des Bundeswehrverbands - und drängt auf konsequente Entscheidungen.

Der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbands, André Wüstner, hat die in der Kritik stehende Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) zu schnellen und konsequenten Entscheidungen ermahnt. „Wir haben keine Zeit“, sagte Wüstner am Montagabend in den ARD-„Tagesthemen“.