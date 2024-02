Nein zur Cannabis-Freigabe „Künftig wird man Graswolken riechen“

Fiedler Für die Öffentlichkeit wird erlebbar, dass an den Stellen, wo man bisher Zigarettenrauch wahrnimmt, eine Graswolke zu riechen sein wird. In Raucherkneipen darf man kiffen. In Innenhöfen des Bundestages kann man künftig einen Joint rauchen. Auch in Straßencafés - also überall dort, wo es eine Raucherlaubnis gibt. Das Gesetz beinhaltet zudem kaum zu überwachende Abstände zu Schulen und Kitas.