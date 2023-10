Cannabis-Legalisierung Lauterbach und der „Korridor der Vernunft“

Ein vom Bundeskabinett bereits auf den Weg gebrachter Gesetzentwurf sieht daher vor, Cannabis im Betäubungsmittelgesetz von der Liste der verbotenen Substanzen zu streichen. Für Volljährige soll der Besitz von 25 Gramm erlaubt werden. Privat sollen maximal drei Pflanzen angebaut werden dürfen. In Cannabis-Clubs sollen Vereinsmitglieder die Droge gemeinschaftlich anbauen und gegenseitig ohne Gewinn, also nur zum Selbstkostenpreis abgeben dürfen – pro Monat höchstens 50 Gramm pro Mitglied. Bei 18- bis 21-Jährigen dürfen es bis zu 30 Gramm im Monat mit einem maximalen Gehalt von zehn Prozent des Stoffes Tetrahydrocannabinol (THC) mit der Rauschwirkung sein. Werbung ist verboten, auch der Konsum in den Clubs, in deren Umkreis oder im Umkreis von Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen für Kinde rund Jugendliche. Für Minderjährige bleibe der Konsum zudem komplett illegal und werde weiter verfolgt, betonte Lauterbach. Ermittler der Polizei, so argumentierte der Gesundheitsminister, würden durch die Entkriminalisierung der meisten Konsumenten entlastet und könnten sich auf die Verfolgung von Dealern am Schwarzmarkt konzentrieren. Die, so gab ein junger Zuschauer zu bedenken, könnten sich ja künftig vielleicht besonders auf Minderjährige fokussieren, um auch sie mit Cannabis zu versorgen.