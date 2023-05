Sorge um Medizinalcannabis Müssen Patienten um ihr Cannabis fürchten?

Das Gesetz „Cannabis als Medizin“ ermöglicht es Ärzten seit 2017, cannabishaltige Arzneimittel in Deutschland zu verschreiben. Hierbei handelt es sich laut Gesundheitsministerium um Cannabis in Form von getrockneten Blüten und Extrakten oder um Arzneimittel mit den Wirkstoffen Dronabinol – besser bekannt als Tetrahydrocannabinol (THC) – oder Nabilon. Das sind Cannabinoide, also natürliche Inhaltsstoffe der Hanfpflanze. Sie können sich entspannend und entzündungshemmend auf den Körper auswirken und werden deshalb in der Behandlung von beispielsweise chronischen Schmerzen, Krebs- oder Aidspatienten eingesetzt. Laut Gesetz muss es sich aber um eine „schwerwiegende Erkrankung“ handeln. Weitere Voraussetzungen: Die Behandlung mit Cannabisarzneimitteln ist alternativlos oder nach Einschätzung des Arztes begründet.