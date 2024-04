Gesundheit Cannabis-Verbot auf Volksfesten? NRW prüft Bayerns Vorstoß

Ein Cannabisverbot auf Volks- und Schützenfesten haben Mediziner in Nordrhein-Westfalen gefordert. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KV) will, dass das Land dem Beispiel Bayerns folgt. Dort wird das Kiffen auf Volksfesten und in Biergärten komplett verboten, das hatte das Kabinett am Dienstag beschlossen. KV-Chef Frank Bergmann sprach sich für ein solches Verbot nun auch in NRW aus und sagte der „Rheinischen Post“, Cannabiskonsum wirke sich oftmals negativ auf die Psyche und Persönlichkeitsentwicklung junger Erwachsener aus.