Zuwanderung : CDU-Chef Merz fordert mehr Rückführungen von Migranten

Berlin Deutschland braucht dringend gut ausgebildete Arbeitskräfte. Die Regierung will sie nun verstärkt im Ausland anwerben. Der CDU-Chef stört sich aber daran, dass viele Migranten ohne Bleiberecht nicht ausreisen.

Rückführungen, also zumeist Abschiebungen, scheitern oft an praktischen Hindernissen, etwa fehlenden Ausweispapieren. Auch fehlt es vielfach an der Kooperation der Herkunftsländer. Für etliche Staaten gilt auch ein Abschiebestopp, so für Syrien und Afghanistan.