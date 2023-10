Entlastung für CO2-Preis CDU dringt auf schnellere Umsetzung des Klimageldes

Die Union will den Druck auf die Ampel-Regierung erhöhen, nun auch in der Klimapolitik. So wirft der CDU-Politiker Christoph Ploß der Bundesregierung vor, das im Koalitionsvertrag verankerte Klimageld zu verschleppen. „Das Klimageld sollte unmittelbar an den steigenden CO 2 -Preis gekoppelt werden, um die Menschen in Zeiten der Inflation nicht auch noch einseitig zu belasten. So hatten es auch die Politiker der Ampel-Koalition versprochen“, sagte der Chef der Hamburger CDU unserer Redaktion. „Fast zwei Jahre nach der Bundestagswahl fehlt noch immer jede Spur der versprochenen sozialen Entlastung für die CO 2 -Bepreisung“, monierte Ploß.