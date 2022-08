Debatte um AKW-Laufzeiten : CDU fordert Scholz zu Klarheit in Atomdebatte auf

Berlin Die Ergebnisse eines neuen Stresstests zur Stromversorgung stehen noch aus, aber der Streit um die weitere Nutzung der Atomkraft in Deutschland tobt weiter.

In der Debatte um die weitere Nutzung der Kernenergie zur Stromgewinnung erhöht die CDU den Druck auf die Bundesregierung, für Klarheit zu sorgen. „Derzeit sieht alles danach aus, dass Deutschland führungslos in eine historische Energiekrise steuert – und in dieser Situation finden die Minister für Finanzen, Wirtschaft und Umwelt keine gemeinsame Linie“, sagte der Generalsekretär der Christdemokraten, Mario Czaja, unserer Redaktion. „Wenn die Preise immer weiter steigen, kalte Wohnungen im Winter drohen und Unternehmen im wahrsten Sinne des Wortes der Stecker gezogen werden könnte, dann dürfen die Deutschen zurecht von der Scholz-Regierung erwarten, dass sie entschlossen und mit gemeinsamer Linie regiert. Dafür wurde sie schließlich gewählt“, so Czaja.