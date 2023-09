CDU mit anderem Logo Neue Farben und alte Probleme

Auch Linnemann wehrte ab. Man verwende eine „komplett andere Farbgebung“, meinte er, die CSU und einige CDU-Landesverbände würden bereits Blautöne nutzen. Die Union will also nicht mehr AfD wagen und möchte auch nicht in den Verdacht geraten. Und auch nicht mehr ÖVP – denn die rechtsblinkende österreichische Schwesterpartei präsentiert sich schon seit einigen Jahren in Türkis, weil der einst bejubelte, dann gefallene Vorsitzende und Kanzler Sebastian Kurz es so wollte. Auch damit will die deutsche Union keinesfalls in Verbindung gebracht werden.