Union CDU-Gremien bestätigen Merz als Kanzlerkandidaten der Union

Ziel beider Unionsparteien ist es, bei der Bundestagswahl am 28. September kommenden Jahres die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP abzulösen. In Umfragen liegt die Union derzeit mit Werten zwischen 32 und 35,5 Prozent weit vor allen anderen Parteien. Die drei Ampel-Parteien kommen zusammen nur auf 29 bis 30 Prozent, wobei die FDP in den Umfragen mit 4 Prozent sogar um ihren Wiedereinzug in den Bundestag bangen muss.