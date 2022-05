Landtagswahlen : CDU klarer Favorit bei Landtagswahl in Schleswig-Holstein

Kiel Die Schleswig-Holsteiner entscheiden über die Zusammensetzung des Landtags. 2,3 Millionen Menschen sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Schon vor dem Öffnen der Wahllokale gibt es einen klaren Favoriten.

SPD droht Niederlange

Der SPD von Kanzler Olaf Scholz droht nach ihren Siegen bei der Bundestagswahl und zuletzt im Saarland nun wieder eine Niederlage. Die CDU dagegen schaut nach ihren letzten Wahlpleiten voller Hoffnung nach Kiel. Parteichef Friedrich Merz kann einen Erfolg gut gebrauchen, auch mit Blick auf die wichtige Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen in einer Woche. Bleibt Günther an der Förde am Ruder, dürfte auch sein Gewicht in der Union weiter wachsen.