CDU-Vorstandsklausur : Migration und AKW - doch nicht alles schön in Weimar

CDU-Generalsekretär Mario Czaja (l.) und Parteichef Friedrich Merz bei der Klausurtagung der Union in Weimar. Frei von Konflikten ist das Treffen nicht gewesen. Foto: dpa/Martin Schutt

Analyse Weimar Während der Beratungen bei der CDU-Vorstandsklausur in Weimar zeigt sich, dass in der Union doch nicht alles schiedlich, friedlich ist. Parteichef Friedrich Merz gerät in die Kritik. Ein wenig zumindest. Und auch das Thema Atomkraft wird plötzlich zum Spaltpilz.

Es gibt dann doch mehr Konflikte, als die Unionsspitze gedacht hat. Parteichef Friedrich Merz erhält plötzlich Gegenwind hinter den verschlossenen Türen bei der CDU-Vorstandsklausur in Weimar. Und auch das Energiethema, speziell die zunächst anvisierte „vorurteilsfreie“ Prüfung des Neubaus von Atomkraftwerken, wird zum Spaltpilz. Die Union diskutiert. Das haben viele gewollt. Auch der Vorsitzende. Doch der Aufbruch in das neue Jahr bekommt damit auch ein paar nicht einkalkulierte Risse.

Es ist die mit angetriebene Migrationsdebatte, die seit der Silvesternacht ihren Höhepunkt in der Äußerung des Vorsitzenden über „kleine Paschas“ gefunden hat. Sie hat einige im Vorstand verstört, insgeheim auch verärgert. Zu Beginn der Klausur wird Merz noch verteidigt. Es sei richtig, die Dinge anzusprechen, sagt etwa die Rheinland-Pfälzerin Julia Klöckner. Merz habe in der TV-Sendung von Markus Lanz „differenziert“ argumentiert. „Es ging nicht um eine pauschale Verurteilung“, so Klöckner.

Doch während der Beratungen gibt es kritische Stimmen, die zwar sachlich im Ton ausfallen, aber bestimmt sind. Hermann Gröhe und Serap Güler kritisieren den Chef für seine Wortwahl, wie bestätigt wird. Man müsse achtgeben bei der Sprache, heißt es, auch Generalsekretär Mario Czaja soll sich dem Vernehmen nach von seinem Chef distanziert haben. Wenn auch zaghaft. Mancher sorgt sich um die Einladungskultur, die seitens der CDU zu kurz komme in der zugespitzten Debatte über die Migration – und auch das Image der Partei gerate in Mitleidenschaft, wird vor den Türen beklagt.

Nachhaltig für Verduss sorgt auch die Berliner CDU, die die Vornamen der Täter der Silvesternacht abgefragt hat. Das hat scharfe Angriffe auf die Partei nach sich gezogen. Es ist kein Sturm, der da über Merz hinwegfegt. Aber ein vernehmbares Grummeln. In der Bundestagsfraktion ist es ähnlich, auch dort gibt es schon länger kritische Stimmen über den Kurs der Führung in der Einwanderungspolitik. Zuletzt zeigte sich dies bei der Abstimmung über das Chancen-Aufenthaltsrecht der Ampel-Koalition, bei dem einige Abgeordnete der vorgegebenen Unionslinie nicht folgten.

Merz selber will von Kritik zunächt nichts wissen. Es habe keine Diskussion über das Thema Integration und seine Äußerungen gegeben, sagt er nach den Beratungen. „Wenn ich richtig gezählt habe, gab es zwei oder drei Wortmeldungen.“ Und: „Es gab überhaupt keine Kritik.“ Allenfalls den Wunsch, den er teile, Menschen, die eingewandert seien, und seit Jahrzehnten in Deutschland lebten, „nicht gleichzubehandeln mit denen, die sich hier nicht benehmen können, nicht benehmen wollen“. Das sei aber auch genau das, was er im Fernsehen ebenfalls zum Ausdruck gebracht habe. „Der türkische Bäcker auf der Sonnenallee in Berlin ist von diesen Ausschreitungen genauso betroffen wie jeder andere auch“, sagt der CDU-Chef. Wenn man so will, dann doch ein kleiner Rückzieher - Merz hört die ersten Signale aus der Partei.

Das gilt freilich besonders für das Thema Atomkraft. Im Entwurf der verabschiedeten „Weimarer Erklärung“ war noch die Rede davon, den Bau modernster Kernkraftwerke „vorurteilsfrei“ zu prüfen. Das sorgte für Unmut, weil es nicht Beschlusslage der Partei ist. Vor allem bei den Klimapolitikern, bei den Wirtschaftspolitikern eher nicht. Der Satz sei einfach mit rein- und dann durchgerutscht, wird kolportiert. Keiner will es gewesen ein.

Merz, nach einem ersten, anderslautenden Versprecher, stellt schließlich klar: „Wir sprechen uns ausdrücklich nicht für den Neubau von Kernkraftwerken aus.“ Was man befürworte, sei die Fortsetzung der Erforschung und Entwicklung der Kernenergie der nächsten Generation. Es gehe um „die ganz einfache Frage, können wir möglicherweise in einigen Jahren, vielleicht Jahrzehnten noch einmal neu entscheiden über die friedliche Nutzung der Kernenergie“, dann die der vierten oder fünften Generation. Ein Klarstellung, die wohl sein musste.

Man wolle aufhören, ständig darüber zu sprechen „was wir alles nicht wollen“, ergänzt Merz bei seiner Pressekonferenz noch. In Weimar ist das dann doch nur bedingt gelungen.

