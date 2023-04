Senat CDU-Landeschef fast am Ziel: Berlin vor Regierungswechsel

Es besser zu machen als Rot-Grün-Rot ist für ihn insgesamt der Anspruch: „Ich werde jeden Tag hart daran arbeiten, dass Berlin besser funktioniert“, sagte Wegner. „Und ich will dafür sorgen, dass unsere Kinder auch in Zukunft sagen können: "Berlin - was für eine geile Stadt." Auf an die Arbeit.“