Pläne für sichere Drittstaatenlösung CDU-Landesverband will individuelles Asylrecht abschaffen

Neben der Auslagerung von Asylverfahren und Schutzräumen in sichere Drittstaaten setzt Frei in seinem Antrag auf humanitäre Kontingente für Flüchtlinge zur Aufnahme in Europa. „Als Christdemokraten, die der europäischen Werteordnung und dem christlichen Menschenbild besonders verpflichtet sind, standen und stehen wir zu unserer humanitären Verantwortung“, heißt es im Antrag. Das Konzept der sicheren Drittstaaten solle deshalb nicht dazu führen, dass Europa sich aus seiner humanitären Verantwortung stehle. „Die CDU Baden-Württemberg spricht sich deshalb dafür aus, dass nach der erfolgreichen Etablierung des Drittstaatenkonzeptes innerhalb der Europäischen Union eine Koalition der Willigen jährlich ein Kontingent von 300.000 schutzbedürftigen Menschen direkt aus dem Ausland aufnimmt und auf die Koalitionäre verteilt“, schreibt Frei. Mit der Größenordnung von 300.000 Schutzbedürftigen orientiere man sich an der Zahl an Menschen, die innerhalb der Europäischen Union im Mittel in den letzten zehn Jahren als schutzberechtigt anerkannt wurden. Eine Ausnahme sieht Frei in seinem Antrag vor: „Im Falle des Massenzustroms von Staatsbürgern eines Staates, der unmittelbar an die Europäischen Union grenzt, – wie derzeit im Falle der Ukraine – soll das Kontingent ausgesetzt werden“, heißt es in seinem Antrag. Und er stellt klar: „Es gibt Staaten in Europa, die wollen kein anderes Asylrecht, sondern gar kein Asylrecht. Das ist nicht der Weg der deutschen Christdemokratie.“