Interview CDU-Mann Mario Voigt „Mit Höcke haben wir den heimlichen AfD-Vorsitzenden im Land“

Voigt Für mich ist wichtig, dass wir uns mit der AfD hart in der Sache auseinandersetzen. Eine Beobachtung oder ein Verbot löst nicht das Problem AfD und löst auch keines der Probleme der Menschen. Was ich will, ist, dass wir die AfD aus ihrer Ecke heraus ins Licht ziehen, sie inhaltlich stellen und zeigen, wer wirklich ein Angebot macht und wer einfach nur herumschreit. Mit Höcke haben wir in Thüringen den heimlichen Bundesvorsitzenden der AfD im Land. Daher weiß ich, dass man die nicht unterschätzen darf. Er steht für rechtsextremistische Ideen und eine Welt, in der Deutschland wieder eingemauert sein soll. Wenn es auf Bundesebene genau diese rechtsextremistischen Bezüge gibt, muss der Rechtsstaat konsequent handeln und sie in den Blick nehmen. Das erspart uns aber die Auseinandersetzung in der Sache nicht.