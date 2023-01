Union zum Lambrecht-Rücktritt : „Auch Frau Faeser muss sagen, was sie will“

Interview Berlin Ein Rücktritt von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) ist laut Union konsequent. Lambrecht sei auch vom Kanzler nicht unterstützt worden, so Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU). Er fordert nun auch eine Erklärung der Innenministerin. Und Frei nimmt den Posten des Wehrbeauftragten ins Visier.

Herr Frei, Ministerin Lambrecht steht offenbar vor dem Rücktritt. Sind Sie zufrieden?

Frei Der Schritt wäre konsequent, weil Verteidigungsministerin Lambrecht nie im Amt angekommen ist, seit sie im Dezember 2021 Ministerin wurde. Es war auch nie so, dass Bundeskanzler Scholz Lambrecht eine entscheidende Rolle zugebilligt hätte. Obwohl sie mit Beginn des russischen Angriffskrieges eines der wichtigsten Kabinettsmitglieder geworden ist.

Was sagt das über den Zustand der Regierung aus?

Frei Frau Lambrecht steht für den Zustand der Koalition. Der Kanzler hat lange gezögert, was ihre Person anbelangt. Zum anderen hat er ihr in wesentlichen Punkten das Heft des Handels aus der Hand genommen. Etwa bei den Waffenlieferungen an die Ukraine. Frau Lambrecht durfte im Frühjahr letzten Jahres zwar stolz verkünden, dass die Bundeswehr 5000 Helme zur Verfügung stellt. Das grenzte an Satire. Ansonsten hat Scholz im Bremserhaus gesessen und sie hat zugeschaut.

Das heißt, Lambrecht hatte auch mangelnde Unterstützung des Kanzlers?

Frei Das muss man so sagen. Bei allen Schritten, die gegangen worden sind, bis zuletzt bei den Schützenpanzern für die Ukraine, standen der Bundeskanzler und die SPD auf der Bremse. Insofern steht Frau Lambrecht nicht alleine für die Misere. Sondern ihr Scheitern ist auch ein Scheitern der Regierung. Es liegt in der Verantwortung von Scholz und Lambrecht, dass in diesem Jahr der Verteidigungsetat um 300 Millionen Euro geschrumpft ist. Es ist nicht gelungen aus dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen militärisches Material zu bestellen. Gerade mal acht Milliarden fließen daraus in diesem Jahr dem Etat zu. Allein nur für Munition bräuchte man einen zweistelligen Milliardenbetrag. Lambrecht hat es nicht geschafft, die eigenen Ziele umzusetzen.

Sollte der Kanzler die Gelegenheit nutzen, sein Kabinett größer umzubilden?

Frei Die Bundesregierung strotzt nicht vor Leistungsträgern in dieser schwierigen Zeit und gibt insgesamt kein gutes Bild ab. Auch Innenministerin Faeser kann sich offenbar nicht entscheiden, ob sie in Hessen Spitzenkandidatin werden will. Aber die Bundesinnenministerin ist in dieser Situation ebenfalls stark gefordert. Deswegen sollte sie jetzt dringend sagen, was sie will und wo sie hin will.

Sollte die Wehrbeauftragte Eva Högl neue Ministerin werden, wer soll ihr dann nachfolgen?

Frei Es würde Sinn machen hier einen Oppositionspolitiker oder Oppositionspolitikerin zum Zug kommen zu lassen, da das Amt des Wehrbeauftragten eng mit der Kontrollfunktion des Bundestages verbunden ist. Das würde aber Souveränität bei den Regierungsfraktionen voraussetzen.

