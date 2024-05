Auto CDU: Online-Abstimmung über Verbrenner-Verbot manipuliert

„Jegliche Manipulation von Abstimmungen ist in einem Wahlkampf nicht akzeptabel“, sagte er der „Bild am Sonntag“. Christoph Schleifer von der mit der Befragung beauftragten Firma sprach ebenfalls von einer massiven Manipulation. „Dabei sind Zehntausende Stimmen automatisiert abgegeben worden.“ Man habe der CDU daher empfohlen, die Abstimmung abzubrechen - was geschehen war.