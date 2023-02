Nach Wiederholungswahl : CDU plant weitere Sondierungsgespräche mit SPD und Grünen

Berlin Der Weg zur Regierungsbildung in Berlin ist nach der Wiederholungswahl lang. Mit ersten Gesprächen sind erste Schritte getan. Bis eine Entscheidung fällt, dürfte es aber noch dauern.

Nach der Wiederholungswahl in Berlin will der Wahlsieger CDU mit beiden Zweitplatzierten weitere Sondierungsgespräche führen. Schon für nächsten Montag ist ein zweites Treffen mit der SPD geplant, für Mittwoch dann eines mit den Grünen. Das kündigte CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner nach den beiden jeweils mehrstündigen Auftaktgesprächen über eine mögliche Regierungsbildung am Freitag an.