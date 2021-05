Problem für CDU-Chef Laschet : Wie die CDU mit der Werteunion umgehen will

Berlin Es ist ein bisschen wie mit dem Geist aus der Flasche, der nun auch den neuen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet einholt: Die Debatte um die Werte-Union innerhalb der CDU.

Es war im August 2019, kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen, als die damalige CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer mit Blick auf die Werte-Union innerhalb der CDU und den darin engagierten ehemalige Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen sagte: „Es gibt aus gutem Grund hohe Hürden, jemanden aus einer Partei auszuschließen. Aber ich sehe bei Herrn Maaßen keine Haltung, die ihn mit der CDU noch wirklich verbindet.“ Damit brachte sie ein Parteiausschlussverfahren ins Spiel. Die Äußerungen sorgte damals bei den wahlkämpfenden CDU-Landesverbänden, besonders in Sachsen, für Unmut.

Nun muss sich also der neue CDU-Chef Armin Laschet erneut mit dem Thema Werte-Union herumschlagen - zusätzlich zur Bundestags-Kandidatur des CDU-Mitglieds Maaßen in Süd-Thüringen. „Wer darüber nachdenkt, mit der AfD zu kooperieren, trifft auf den gebündelten Widerstand der ganzen CDU“, sagte Laschet im CDU-Präsidium am Montag. Bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag in Sachsen-Anhalt gehe es um die Frage, ob die CDU mit Ministerpräsident Reiner Haseloff stärkste Kraft werde oder „ganz Rechte mit einer Partei, die nicht für Versöhnen, sondern für Spalten steht“, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. „Es kommt jetzt genau auf diese Frage an: Politik der Mitte oder der Ränder.“