CDU setzt Maaßen Ultimatum : Man muss nicht alles aushalten

Meinung Berlin Das CDU-Präsidium hat Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zum Austritt aus der Partei aufgefordert und ihm ein Ultimatum gestellt. Das ist ein richtiger Schritt und zugleich ein längst überfälliges Signal.

Maaßen, ein Mann ohne Funktion in der CDU, der vor allem aufgrund seines Ex-Jobs des Verfassungsschutzpräsidenten nicht ignoriert wird, schadet der Partei ein ums andere Mal mit seinen Äußerungen. Er steht nicht mehr für den rechtskonservativen Rand, den es in der CDU immer gegeben hat und der einigen in der Partei nach wie vor wichtig ist. Sondern er ist längst darüber hinweg und fischt in den selben trüben Gewässern wie ganz große Teile der AfD oder noch ganz andere Parteien. So jemanden muss man nicht aushalten. Auch nicht als Volkspartei, so man eine solche noch ist. Gleiches gilt im Grunde für die „Werte Union“, der es vor allem darum zu gehen scheint, der CDU zu schaden.