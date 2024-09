K-Frage CDU-Sozialflügel: „Merz muss kein Arbeiterführer werden“

Merz und Söder, der ihm am Dienstag bei einem gemeinsamen Überraschungsauftritt seine Unterstützung zusagte, hatten beteuert, das Vorgehen sei seit Wochen so abgesprochen gewesen. Auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), der ebenso überraschend am Abend zuvor seinen Verzicht auf eine eigene Kandidatur bekanntgegeben hatte, hält den Ablauf der Kür für folgerichtig: „Es ist schlicht die richtige Reihenfolge“, sagte er in den ARD-„Tagesthemen“.