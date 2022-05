Landtagswahl : CDU strebt schwarz-grüne Koalition in Schleswig-Holstein an

CDU strebt schwarz-grüne Koalition in Schleswig-Holstein an

Kiel Die CDU will mit den Grünen über ein Regierungsbündnis im Norden reden. Ministerpräsident Günther entscheidet sich damit gegen die FDP. Zuvor waren Gespräche über eine Neuauflage des Dreierbündnisses gescheitert.

Nach den gescheiterten Sondierungen für eine Neuauflage der Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein strebt die CDU nun ein schwarz-grünes Regierungsbündnis im Norden an.

Gut zwei Wochen nach der Landtagswahl bot die CDU den Grünen am Montagabend Gespräche über die Bildung einer gemeinsamen Landesregierung an. Die Christdemokraten hatten die Wahl, ob sie eine Koalition mit den Grünen oder mit der FDP anstreben - für eine klare Mehrheit reicht ihnen einer der beiden bisherigen Koalitionspartner, mit denen sie in Kiel seit 2017 in einem Dreierbündnis regieren.