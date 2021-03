Wahlrechtskommission fehlt immer noch : „CDU und CSU spielen mit dem Ansehen der Demokratie“

Sie sollte beraten, wie mehr Frauen ins Parlament kommen, wie der Bundestag wieder kleiner wird und ob das Wahlalter sinken soll. Vor allem sollte die Wahlrechtskommission „unverzüglich“ im Oktober ihre Arbeit aufnehmen. Doch die Koalition mauert immer noch, jetzt schlägt die Opposition Alarm.

Problematisch ist das nach Ansicht der FDP auch in Verbindung mit den aktuellen Korruptionsaffären in CDU und CSU. Sie seien geeignet, „das Vertrauen in die parlamentarische Demokratie insgesamt zu beschädigen“, sagte FDP-Innenexperte Konstantin Kuhle unserer Redaktion. Der politische Betrieb müsse daher zeigen, dass er in der Lage sei, sich selbst zu reformieren. Dazu gehöre auch die Reform des Wahlrechts.