Landtagswahlen : CDU und Grüne verhandeln über NRW-Koalition

Düsseldorf Startschuss für die Koalitionsverhandlungen in NRW: Zum Auftakt treffen sich CDU und Grüne betont optimistisch. Für das erste schwarz-grüne Bündnis in NRW sind aber noch Gräben zu überwinden.

Optimistisch, aber nicht überschwänglich: Gut zwei Wochen nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben CDU und Grüne in Düsseldorf Koalitionsverhandlungen aufgenommen. Noch nie haben CDU und Grüne gemeinsam im bevölkerungsreichsten Bundesland regiert.

Zur ersten Kennenlern- und Verhandlungsrunde kamen mehr als 50 Teilnehmer und Teilnehmerinnen unter der Leitung von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Grünen-Landeschefin Mona Neubaur zusammen. Spitzengremien von CDU und Grünen hatten den Koalitionsverhandlungen am Sonntag zugestimmt, nachdem die Parteien in einem Sondierungspapier ihre gemeinsamen Ziele formuliert hatten.

„Jetzt ans Eingemachte“

Neubaur und Wüst zeigten sich beim Eintreffen im Künstlerverein Malkasten optimistisch. „Wir haben am Wochenende auf einem kleinen Parteitag richtig Rückenwind dafür bekommen, dass wir jetzt zusammen mit den Verhandlerinnen und Verhandlern der CDU ans Eingemachte gehen“, sagte Neubaur (44). Sie sei aber „realistisch genug zu wissen, dass das teilweise weite Wege sind, die wir gehen werden“. Zugleich sei sie „optimistisch genug“, dass beide Parteien „alle Anstrengungen unternehmen werden, gemeinsam neue Lösungen für die Menschen in NRW zu finden“. Die Zeiten seien ernst. „Und deswegen zeigen wir, wir sind handlungsfähig, wir sind entschlossen, was Gutes hinzukriegen.“