CDU und SPD in Berlin : Wegner will „Koalition auf Augenhöhe“

Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin, und Kai Wegner, Spitzenkandidat der CDU. Foto: dpa/Fabian Sommer

Berlin In Berlin werden die Gespräche zwischen CDU und SPD für eine gemeinsame Regierung konkreter. Doch insbesondere in der SPD rumort es. Und ungewöhnlich könnte der Umgang mit Enteignungsforderungen werden, die in der Hauptstadt weit verbreitet sind.

Trotz des Grabenwahlkampfes, bei dem sich CDU und SPD kräftig zugesetzt hatten, streben die beiden Parteien nun eine gemeinsame Regierung in Berlin an. Wahlsieger Kai Wegner (CDU) machte vor den Koalitionsverhandlungen deutlich, dass er ein Bündnis „auf Augenhöhe“ anstrebe. Auch die bisherige Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) äußerte sich ähnlich. Sie wird ihr Amt aufgeben und die Rolle der Juniorpartnerin einnehmen müssen.

Doch insbesondere in der SPD rumort es, seit der Landesvorstand grünes Licht für Koalitionsverhandlungen gegeben hat. Giffey betonte in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur, es habe im SPD-Landesvorstand eine sehr ehrliche Debatte über die Aufnahme von Verhandlungen mit der CDU gegeben. „Zwei Drittel haben für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der CDU gestimmt.“ Die Stimmungslage in der gesamten Partei schätze sie in etwa auch so ein. Unter anderem die SPD-Jugendorganisation Jusos hatte angekündigt, gegen ein schwarz-rotes Zweierbündnis zu mobilisieren. Nach den Koalitionsverhandlungen sollen die Berliner SPD-Mitglieder über den Vertrag abstimmen dürfen. Es wird mit Spannung erwartet, wie viel Kritik dann noch an dem Bündnis zum Ausdruck gebracht werden wird. In der SPD-Spitze und der CDU gab man sich zuversichtlich, dass das Mitgliedervotum die künftige Regierung mit viel Rückhalt ausstatten werde – vorausgesetzt die Verhandlungen verlaufen erfolgreich.

Die Führung der Berliner CDU hatte am Donnerstag beschlossen, dass sie mit der SPD Koalitionsverhandlungen aufnehmen will. Die SPD war bei der Wiederholungswahl am 12. Februar mit 18,4 Prozent der Stimmen deutlich hinter dem Wahlsieger CDU (28,4 Prozent) gelandet.

Am kommenden Montag sollen die Gespräche zwischen Union und SPD starten. Dann sollen Arbeitsgruppen für die Verhandlungen eingesetzt werden. Erste inhaltliche Schwerpunkte wurden bereits deutlich: neben der Sicherheitspolitik und mehr Unterstützung für Polizei und Justiz soll es insbesondere um „vernünftige Politik“ für Auto- und Radfahrer gleichermaßen gehen.