Unveröffentlichte IW-Studie Interesse an ChatGPT in deutschen Unternehmen wächst von Woche zu Woche

Das populäre Künstliche-Intelligenz-Schreibsystem ChatGPT ist in deutschen Unternehmen noch kaum im Einsatz, die Nutzung nimmt von niedrigem Niveau aus jedoch von Woche zu Woche zu. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor. Das Institut stützt sich auf die Auswertung von 60.000 Online-Stellenanzeigen durch den Textdienstleister Textkernel im ersten Quartal des Jahres. „Demnach erwähnen deutsche Unternehmen ChatGPT in Stellenanzeigen bisher nur selten. Allerdings steigt die Nachfrage in den einzelnen Kalenderwochen des ersten Quartals 2023 kontinuierlich an“, heißt es in der Studie.