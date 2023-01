Dreikönigstreffen der FDP : Zukunft, Aufstieg und viel Kleber

Parteichef Christian Lindner schwört die FDP auf Jahr zwei der Ampel im Umfeld des Ukraine-Krieges mit Konsequenzen für Haushalt und Energiepolitik ein. Die Entscheidung für deutsche Panzerlieferungen an die Ukraine begrüßt die FDP -- fordert aber künftig mehr Tempo

Großes Theater. Alle Jahre wieder. Seit 1866 ist das so. Die FDP hat sich wieder versammelt. Dreikönigstreffen in der Stuttgarter Staatsoper. Die Jungen Liberalen (JuLis) sind auch schon aktiv, da hat Parteichef Christian Lindner noch gar nicht gesprochen. Dem Parteinachwuchs genügt nicht, dass Deutschland nun Schützenpanzer an die Ukraine abgeben will. Ihre Bundesvorsitzende Franziska Brandmann fordert, auch Kampfpanzer des Typs „Leopard 2“ an die ukrainischen Streitkräfte zu liefern. Judith Skudelny, Mitglied im Bundesvorstand und Generalsekretärin der Südwest-FDP, will aber erst einmal für das neue Jahr Hoffnung machen: „Wir glauben, dass 2023 besser wird als die Vergangenheit.“ Die FDP-Spitzenkandidaten für die Landtagswahlen dieses Jahres sind natürlich im Saal. Alle mal aufstehen: Sebastian Czaja (Berlin), Thore Schäck (Bremen), Martin Hagen (Bayern), Stefan Naas (Hessen). Beifall eingepreist.

Um 12.33 Uhr betritt dann FDP-Vorsitzender Lindner die Bühne. Kein Pult, das Mikrofon als Headset am Ohr. „Wir sind in Zeiten großer Unsicherheit.“ Aber: „Wir sind nicht Objekte des Schicksals.“ Jeder könne sein Schicksal in die Hand nehmen. Der Parteichef will starten, wird dann aber von singenden Klimademonstranten auf dem Oberrang gestört: „We shall overcome.“ Lindner kontert die Klimaaktivisten: „Also, in die Hitparade kommt ihr damit nicht.“ Der Protest singt weiter. Lindner: „Wir haben Zeit, aber um ehrlich zu sein, würde ich vorziehen, ihr würdet euch festkleben. Klebt euch fest. Nehmt viel Kleber!“ Lindner nimmt sich die Freiheit. Womit auch er beim Kernbegriff der FDP wäre: „Freiheit ist für uns keine Floskel. Freiheit ist der grundlegende Wert unseres Zusammenlebens.“ Lindner spricht über ein „Aufstiegsversprechen“, darüber, wie es jemand aus eigener Kraft schaffen könne. „Unsere Leidenschaft gehört den Einstiegs- und Aufstiegswilligen in unserem Land“, so Lindner. Warum? Die Antwort: Wer es bereits geschafft habe, brauche die FDP nicht mehr als Lobby. Eine junge Generation, die an sich selbst glaube, sei gewissermaßen „das Gegenteil der pessimistischen letzten Generation“. Wer im Saal von den Grünen genervt sei, eventuell auch von der SPD, dem gibt Lindner mit in den Dreikönigstag. „Niemand sollte sich der Illusion hingeben, dass es mit der Union einfacher wäre.“ Vor allem: „Wir haben die Leidenschaft, Deutschland voranzubringen.“ Die FDP sei eine „Gestaltungspartei“ und wolle nun auch dieses Jahr 2023 gestalten. Lindner ist damit beim Ukraine-Krieg: „Putin hat sich hier getäuscht, als er die Tapferkeit der Ukraine unterschätzt hat.“ Und dann habe er sich im Westen und auch in Deutschland getäuscht, als er glaubte, „Energie als Waffe“ einsetzen zu können. „Ein Wohlstand ohne Freiheit, nur von Putins Gnaden, ein solcher Wohlstand wäre wertlos.“ Lindner begrüßt die Entscheidung der Bundesregierung, der Ukraine nun Schützenpanzer vom Typ „Marder“ zu liefern. Aber: In Zukunft müsse man in solchen Fragen einfach schneller entscheiden.