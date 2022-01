Prominente Gäste im Grandhotel Steigenberger auf dem Petersberg : Christian Lindner bringt G7-Finanzminister Mitte Mai nach Bonn und Königswinter

Exklusiv Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sein Herkunftsland Nordrhein-Westfalen nicht vergessen: Das zentrale G7-Finanzministertreffen soll Mitte Mai in Bonn und Königswinter stattfinden. Deutschland hat in diesem Jahr die Präsidentschaft des Clubs der sieben größten Industrienationen innen.

Das zentrale Treffen der G7-Finanzminister und Notenbankchefs unter der deutschen G7-Präsidentschaft wird vom 18. bis 20. Mai in Bonn und Königswinter stattfinden. Das erfuhr unsere Redaktion aus dem Bundesfinanzministerium. Lindner habe an diesem Mittwoch die Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner und den Bürgermeister von Königswinter, Lutz Wagner, über das Treffen in beiden Städten informiert, hieß es. Tagungsort werde das Grandhotel Steigenberger Petersberg in Königswinter sein. Teilnehmer seien die Finanzminister und Notenbankgouverneure der sieben führenden Industrienationen. Erwartet werde auch die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, sowie Vertreter der OECD.