Lambrecht vor dem Rücktritt : Ministerin der Selbstüberschätzung

Meinung Berlin Christine Lambrecht steht vor dem Rücktritt. Sie ist ihrem Amt nie gewachsen gewesen. Und das ausgerechnet in Kriegszeiten. Ein Rücktritt der Verteidigungsministerin ist allerdings auch eine Niederlage für Kanzler Olaf Scholz.

All die warmen Worte, die die SPD-Spitze zuletzt noch mit Mühe über, weniger für Christine Lambrecht gefunden hat, entpuppen sich nun als das, was sie gewesen sind – nicht mehr als Lippenbekenntnisse. Der Rücktritt, so er denn auch vollzogen wird, kommt spät. Aber es gilt der alte Grundsatz: Besser spät, als nie. Auf das, was dann gesagt werden dürfte - großer Respekt, hat sich verdient gemacht - sollte man auch nicht viel geben.

Lambrecht hat eine Aufgabe übernommen, der sie nicht gewachsen gewesen ist. Das ist tragisch. Einerseits. Andererseits: Dass sich die SPD-Frau überhaupt zugetraut hat, die Truppe zu führen und die von anderen herunter gewirtschaftete Bundeswehr wieder auf Vordermann zu bringen, war eine Selbstüberschätzung sondergleichen. Lambrecht, so berichten es Insider, hat sich eigentlich nie für den heiklen Bereich interessiert, immer gefremdelt. Sie hatte keine Fachkenntnisse, und sie hatte auch kein Händchen im Umgang mit den Soldaten. Hinzu kam ihr Hang zu Peinlichkeiten wie ihr Auftritt in der Silvesternacht, ein Fehltritt von vielen.

Ein Neuanfang in dem immens wichtigen Ressort ist in der Tat dringend notwendig. In Zeiten des Krieges ist eine überforderte Verteidigungsministerin verheerend. Da braucht es Kompetenz, Verlässlichkeit und jemanden, dem Bürger und Soldaten vertrauen. Jemand, der in der Lage ist, zugleich die vielen Missstände anzugehen, gegen die ja 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen bereitstehen. Und es braucht jemanden, der auch international deutsche Positionen in Europa und der Nato überzeugend vertreten kann – dann übrigens auch gegenüber Russland. All das konnte und kann Lambrecht nicht mehr leisten. Ob dies die Wehrbeauftragte Eva Högl schaffen wird, die als Nachfolgerin gehandelt wird, ist offen. Zumindest hat sie den notwendigen Bezug zur Truppe, den Lambrecht nie hatte.