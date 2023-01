Christoph Heusgen : „Scholz hat sich in Washington keine Freunde gemacht“

Der Diplomat Christoph Heusgen führt in diesem Jahr erstmals durch die Münchner Sicherheitskonferenz Foto: dpa/Jörg Carstensen

Interview Christoph Heusgen war lange außenpolitischer Berater der früheren Bundeskanzleri Angela Merkel. In diesem Jahr leitet er erstmals die Münchner Sicherheitskonferenz. Ein Gespräch mit dem Diplomaten aus Neuss über Ukraine-Krieg, Umgang mit Russland, China-Strategie, Iran, transatlantisches Verhältnis und das verkleinerten Format der bevorstehenden Sicherheitskonferenz

Herr Heusgen, vor einem Jahr hatte die Welt bei der Münchner Sicherheitskonferenz noch Hoffnung, dass ein Angriff Russlands auf die Ukraine abgewendet werden könnte? Nun tobt ein Krieg in Europa. Was muss passieren, damit dieser Krieg gestoppt wird?

Heusgen Wir hatten vor einem Jahr tatsächlich die Hoffnung, dass die Geschlossenheit der internationalen Gemeinschaft den russischen Präsidenten davon abhalten könnte, den Angriffsbefehl für den Überfall auf die Ukraine zu geben. Leider ist er dann seinen Weg gegangen – in eine Sackgasse, aus der er jetzt nicht mehr herausfindet. Wladimir Putin muss inzwischen erkennen, dass dieser Krieg ein schrecklicher Fehler war. Gleichwohl hält er an seinen Kriegszielen fest, weil er darauf setzt, dass die Ukraine nicht die gleiche Durchhaltefähigkeit wie die russischen Truppen hat. Wir müssen die Ukraine auch militärisch so stark unterstützen, dass Putin einsieht: Er wird seine Ziele nicht erreichen.

Christoph Heusgen Ein Diplomat mit Krisenerfahrung Christoph Heusgen war ab 2005 für zwölf Jahre außen- und sicherheitspolitischer Berater der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel und erlebte dabei zahlreiche Gipfel von EU, Nato, G7 und G20. Ab 2017 wechselte der 67 Jahre alte Diplomat als deutscher Botschafter bei den Vereinten Nationen nach New York. Nach der Münchner Sicherheitskonferenz 2022 übernahm der promovierte Wirtschaftswissenschaftler im Februar vergangenen Jahres die Leitung der weltweit renommierten Veranstaltung. Wenige Tage vor der Sicherheitskonferenz in diesem Februar wird Heusgen in Berlin sein Buch „Führung und Verantwortung -- Angela Merkels Außenpolitik und Deutschlands künftige Rolle in der Welt“ vorstellen. hom

Sind Friedensgespräche überhaupt vorstellbar, solange russische Streitkräfte auf dem rechtmäßigen Territorium der Ukraine stehen?

Heusgen Ich bin immer dafür, Friedensgespräche nicht auszuschließen. Es hat ja auch Verhandlungen hinter den Kulissen gegeben, die dann dazu führten, dass beide Seiten Gefangene ausgetauscht haben und dass Getreide aus ukrainischen Häfen wieder in die Welt exportiert werden konnte. Ich sehe aktuell aber keine Basis für Gespräche, die zu einem Ende des Krieges führen könnten, weil die Kriegsziele Russlands und der Ukraine sehr weit auseinanderliegen.

Sie haben dieses Jahr keinen offiziellen Vertreter der Russischen Föderation nach München eingeladen. Abgesehen davon, dass völlig ungewiss wäre, ob jemand aus Putins Umfeld käme, wäre die Sicherheitskonferenz mit ihren vielen informellen Treffen am Rande nicht ein guter Ort, der Diplomatie wieder eine Chance zu geben?

Heusgen Die Sicherheitskonferenz in München wäre ein guter Ort für stille Diplomatie, wenn wir nur kleinste Ansatzpunkte hätten, dass es auf offizieller russischer Seite irgendwelche Signale eines Entgegenkommens gäbe. Solche Signale hat es nicht gegeben. Und für russische Propaganda, wie sie von Außenminister Sergej Lawrow zu erwarten wäre, wollen wir nicht die Bühne bieten.

Sie waren deutscher UN-Botschafter und kennen die US-Regierung gut. Das Weiße Haus soll verstimmt sein über Deutschlands defensive Haltung und angebliche Bedingungen, die Deutschland für eine Lieferung von Kampfpanzern gestellt habe. Verstehen Sie das?

Heusgen Die USA haben zehn Mal so viele Waffen an die Ukraine geliefert wie Deutschland. Ich weiß nicht, wo wir Europäer bei der Unterstützung der Ukraine ohne die Amerikaner stünden, oder wo die Russen jetzt stünden. Wenn wir Europäer die USA quasi auffordern, noch mehr zu unterstützen, wo doch europäische Sicherheit auf dem Spiel steht, da kann ich durchaus nachvollziehen, wenn die amerikanische Seite darüber verstimmt ist.

Kurz nach der Entscheidung der Bundesregierung, nun doch Leopard-Kampfpanzer in die Ukraine zu schicken, hat auch die US-Regierung verkündet, rund 30 „Abrams“-Kampfpanzer in die Ukraine zu bringen. „Abrams“ gelten in dieser Mission als militärisch weitgehend sinnlos. Ist die Beteiligung der USA ein politisches Zugeständnis an Deutschland, damit Bundeskanzler Olaf Scholz die „Leopard“ für die Ukraine überhaupt freigegeben hat?

Heusgen Genau das ist es. Anders als für Bundeskanzler Scholz bestand für die US-Regierung nie ein Zusammenhang zwischen der Lieferung der Abrams und der Leopards. Die Amerikaner stellen sich auf den Standpunkt, dass sie als Land, das weit entfernt vom russischen Krieg liegt, schon genug zur Unterstützung der Ukraine tun, genau gesagt zehn Mal so viel wie die Deutschen! Bei den Leopards, die sehr viel einfacher einsetzbar sind als die Abrams, erwarteten sie, dass Deutschland die Führung übernimmt. Der Bundeskanzler, der sich sonst für Europäische Souveränität einsetzt, hat diese Führungsrolle nicht angenommen. Um dem traurigen Schauspiel ein Ende zu setzen, hat Biden eingelenkt. Freunde hat sich der Bundeskanzler in Washington damit sicherlich nicht gemacht.

Ist Europa schon erwachsen? Kann es seine Sicherheit alleine ohne die USA verteidigen?

Heusgen Es ist unser Anspruch, dass Europa sicherheitspolitisch stärker auf eigenen Füßen steht. Europa und Deutschland müssen dafür aber mehr tun, vor allem, weil sich die Nato-Führungsmacht USA stärker in den indopazifischen Raum orientiert. Europa wird aber in absehbarer Zeit weiter auch auf die USA als Schutzmacht angewiesen sein. Wenn wir das ändern wollen, müssen wir einen Zahn zulegen.

Die ehemalige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat im vergangenen Jahr eine auch militärische Führungsrolle Deutschlands in Europa beschrieben. Wird Deutschland diesem Anspruch gerecht?

Heusgen Ich teile die Auffassung, dass Deutschland als wirtschaftlich stärkstes Land in Europa eine Führungsrolle einnehmen muss – auch militärisch. Doch genau das sehen wir gerade nicht. Führung kann nicht heißen, immer nur als Letzter – siehe Kampfpanzer – das Nötigste zu tun. Deutschland bleibt hinter seinen Möglichkeiten und den Erwartungen zurück.

Glauben Sie der Drohung von Wladimir Putin, im Zweifel auch Atomwaffen in der Ukraine einzusetzen? Wieviel davon ist Bluff?

Heusgen Ich habe nie daran geglaubt, dass Putin ernsthaft erwägt, Atomwaffen in der Ukraine einzusetzen. Er äußert solche Drohungen, um vor allem uns in Deutschland und Europa einzuschüchtern. In Wahrheit weiß er, dass er keine Atomwaffen einsetzen kann, weil er dann die Unterstützung seines wichtigsten Partners China verliert, das vor einem Atomwaffeneinsatz gewarnt hat. Das wird er nicht riskieren. Ohne China ist Russland in der Welt isoliert.

Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Kreml-Machthaber Putin jemals vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen Kriegsverbrechen angeklagt werden kann?

Heusgen In Den Haag wird er kaum angeklagt, weil Russland nicht Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofes ist. Ich plädiere dafür, dass die UN-Generalversammlung ein Sondertribunal einrichtet, das Putin und seine Führungsclique wegen des Verbrechens der Aggression verfolgt. Derzeit kann man sich eine Anklage Putins dort vielleicht nicht vorstellen, aber auch Kriegsverbrecher wie Milosevic, Karadzic, Mladic oder Taylor haben geglaubt, sie würden für ihre Verbrechen nicht zur Verantwortung gezogen werden können. Sie haben sich geirrt.

Deutschland soll bald erstmals eine Nationale Sicherheitsstrategie bekommen. Für welche Gefahren muss sich das Land besonders wappnen?

Heusgen Bedrohungen heute sind nicht nur im traditionellen Sinn zu verstehen, also der physische Angriff gegen unser Land. Heute gibt es hybride Kriegsführung, Cyber-Attacken, Angriffe auf die Infrastruktur. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Neben einer Beschreibung der Risiken muss die Sicherheitsstrategie die richtigen praktischen Schlussfolgerungen ziehen. Wir brauchen unter anderem wie die USA oder Großbritannien einen Nationalen Sicherheitsrat, etwa als Weiterentwicklung des bisherigen Bundessicherheitsrates, in dem alle Akteure, die im weitesten Sinne mit Gefahrenabwehr zu tun haben, vertreten sind.

Was muss Deutschland aus dem Umgang mit Russland lernen, wenn es nun eine China-Strategie auflegt?

Heusgen Wir müssen einseitige Abhängigkeiten vermeiden. Wir dürfen nicht naiv sein und müssen für den Export etwa von Hochtechnologie klare Richtlinien haben. Chinesische Unternehmen an kritischer Infrastruktur wie etwa dem Hamburger Hafen zu beteiligen, ist heikel. Auch darüber müsste ein Nationaler Sicherheitsrat befinden und nicht allein der Bundeskanzler.

Glauben Sie, dass der chinesische Präsident Xi Jinping den Angriff auf den Inselstaat Taiwan befehlen wird?

Heusgen Xi Jinping hat beim Kongress der Kommunistischen Partei Chinas vor wenigen Monaten gesagt, dass er Taiwan als Teil seines Landes sieht und sich den Inselstaat einverleiben will. Er wird nicht davor zurückschrecken, dafür auch militärische Mittel einzusetzen. Wir müssen das immer einkalkulieren. Ich glaube wegen der wirtschaftliche Einbrüche in China nicht, dass eine chinesische Invasion in Taiwan aktuell auf der Tagesordnung steht. Aber langfristig wird Xi versuchen, Taiwan wieder zu einem Teil Chinas zu machen.

Welche Mittel hat Europa in der Hand, Xi davon abzuhalten?

Heusgen Peking muss wissen, dass ein Krieg gegen Taiwan zu schweren Sanktionen der Europäer führen würde. Auch die USA würden versuchen, den Handel mit China zu beschneiden. Präsident Biden hat auch eine militärische Unterstützung Taiwans im Falle eines Angriffs in Aussicht gestellt. Xi schaut sich sehr genau an, wie es Russland bei dem Versuch ergeht, sich die Ukraine einzuverleiben. Je erfolgreicher Putin ist, umso stärker wird Xi versucht sein, es ihm nachzumachen. Auch deshalb müssen wir Europäer die Ukraine nach Kräften unterstützen.

Hat das Atomabkommen mit Iran noch eine Chance?

Heusgen Das Atomabkommen mit Iran war zum Zeitpunkt seiner Unterzeichnung und auch in der Phase der möglichen Umsetzung das richtige Abkommen. Heute sehe ich kaum Chancen mit diesem iranischen Regime ein verlässliches Abkommen aufzusetzen, zumal ein Partner dieses Abkommens, Russland, jetzt ausfällt.

Sie wollen das Format dieser Münchner Sicherheitskonferenz verändern. Was planen Sie?