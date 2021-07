Diskussion um Impfpflicht : Arbeitgeber setzen auf Freiwilligkeit beim Impfen

Berlin Die Debatte um die Impfpflicht ist auch in Deutschland angekommen. In anderen europäischen Ländern wie Frankreich und Griechenland setzt man auf strenge Vorgaben. Die Wirtschaft steht vor einem großen Dilemma.

Der Bonner Arbeitsrechtler Gregor Thüsing sieht trotz der Absage der Kanzlerin an eine generelle Impfpflicht in Deutschland durchaus rechtliche Spielräume für Firmen, im weiteren Pandemieverlauf noch konkrete Impfvorgaben zu machen. „Wenn eine Impflicht in ein stimmiges Pandemie-Schutzsystem eingebettet ist, darf ein Unternehmen das von seinen Mitarbeitern verlangen“, sagte der Direktor des Instituts für Arbeitsrecht an der Universität Bonn unserer Redaktion.