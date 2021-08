Schutz vor Corona : Kritik an Auffrischimpfung für alle

Berlin Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will allen Menschen eine Auffrischimpfung gegen Corona anbieten. Kritik regt sich bei Ärzteverbänden und Pflegeexperten.

Der Chef der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, mahnte den Einsatz mobiler Impfteams an, um auch Menschen in häuslicher Pflege zu erreichen. „Die Effektivität der Biontech/Pfizer-Impfung hat seit Anfang Juni in Israel stark nachgelassen. Das fordert zum Handeln auf, schließlich befindet sich Deutschland in der vierten Welle“, sagte Brysch. „Mittlerweile liegt auch hierzulande die Impfung der meisten Pflegebedürftigen und Hochbetagten ein halbes Jahr zurück. Daher ist dringend notwendig, die dritte Impfung zunächst für diese Bevölkerungsgruppe schnellstmöglich anzubieten, bevor Jens Spahn die Booster-Impfungen für jedermann ausruft“, so der Stiftungsvorstand. 900.000 Menschen würden in Pflegeheimen leben. „Gerade hier müssen mobile Impfteams für eine Auffrischimpfung zur Verfügung stehen. Anders sieht das bei den Pflegebedürftigen und Hochbetagten daheim aus. Für sie stehen die Hausärzte besonders in der Pflicht“, sagte Brysch. Doch inzwischen seien 23.000 Arztpraxen aus dem Impfangebot ausgestiegen. Zudem sei bei den verbliebenen Praxen oft telefonisch kaum ein Durchkommen möglich, kritisierte Brysch.