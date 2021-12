Nach Protesten in Schweinfurt : Corona-Demonstranten in Schnellverfahren verurteilt

Corona-Demonstranten in Schnellverfahren verurteilt

Nach Protesten in Schweinfurt

Teilnehmer einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen und Polizisten stehen sich am Sonntag in Schweinfurt gegenüber. Foto: Josef Lamber/Main-Post/dpa

Schweinfurt In Schweinfurt läuft eine Corona-Kundgebung aus dem Ruder. Polizisten werden verletzt. Mehrere Teilnehmer stehen schon einen Tag später vor Gericht.

Nur einen Tag nach gewalttätigen Corona-Protesten in Schweinfurt sind vier Angeklagte bereits verurteilt worden. In beschleunigten Verfahren verhängte das Amtsgericht Schweinfurt am Montag Geld- und Bewährungsstrafen.